Claudia Sheinbaum anuncia nuevo programa de inversión pública

En 2026, Claudia Sheinbaum presentará un nuevo programa de inversión pública, diferente al implementado el sexenio pasado, del expresidente López Obrador.

"Vamos a presentar, iniciando el año, un programa de mayor inversión pública a través de distintos esquemas, eso va a ser muy bueno para el país, va a aumentar la inversión en todas las obras públicas, con inversión pública e inversión mixta, también un esquema muy distinto a lo que eran las APPs que se aprobó con el presidente López Obrador", dijo.

¿Qué incluirá el nuevo programa de inversión pública?

En conferencia de prensa, comentó que dicho proyecto "va a ayudar mucho a ampliar la inversión en el país, en infraestructura".

Detalles sobre las becas para estudiantes de primaria

También adelantó que se presentará una nueva beca para estudiantes de primaria.

"Vamos a anunciar programas especiales de beca para primaria y también de apoyo a jóvenes, todo el programa de apoyo a jóvenes", expresó.