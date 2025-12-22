Claudia Sheinbaum anuncia nuevo programa de inversión pública¿Qué incluirá el nuevo programa de inversión pública?
En 2026, Claudia Sheinbaum presentará un nuevo programa de inversión pública, diferente al implementado el sexenio pasado, del expresidente López Obrador.
"Vamos a presentar, iniciando el año, un programa de mayor inversión pública a través de distintos esquemas, eso va a ser muy bueno para el país, va a aumentar la inversión en todas las obras públicas, con inversión pública e inversión mixta, también un esquema muy distinto a lo que eran las APPs que se aprobó con el presidente López Obrador", dijo.
En conferencia de prensa, comentó que dicho proyecto "va a ayudar mucho a ampliar la inversión en el país, en infraestructura".
Detalles sobre las becas para estudiantes de primaria
También adelantó que se presentará una nueva beca para estudiantes de primaria.
"Vamos a anunciar programas especiales de beca para primaria y también de apoyo a jóvenes, todo el programa de apoyo a jóvenes", expresó.