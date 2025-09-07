Impulsarán plan de exportación de carne

Desde Durango, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, como parte del Plan México, un programa integral para impulsar la producción de carne de la mejor calidad para consumo interno y para la exportación, a través de una inversión de alrededor de 700 millones de pesos (mdp), el cual contempla a ganaderos de este estado, así como de Coahuila y de Sonora.

“Hoy anuncio una inversión total de casi 700 millones de pesos aquí en Durango para apoyar la producción de carne de la mejor calidad, esto implica entrega de sementales bovinos, implica un fondo de apoyo para engorda, implica también Centros Integrales de Producción de Carne de la mejor calidad para el mercado interno y para la exportación”, informó, como parte del nuevo modelo de rendición de cuentas en territorio, por su primer año de gobierno.

Agradeció la disposición de las y los ganaderos de Durango para sumarse a esta iniciativa para impulsar el mercado interno, sin descuidar la exportación, esto en el contexto del cierre de la frontera al ganado de pie mexicano por parte Estados Unidos a causa del gusano barrenador del ganado, pese a que los casos de GBG se han presentado en el sur del país y se ha dispuesto de una estrategia para su contención. Como parte de su gira de rendición de cuentas por todo el país, informó que en Durango, 830 mil 532 personas reciben de manera directa algún apoyo de los Programas para el Bienestar a través de una inversión anual de 14 mil 299 mdp.

Detalló que 199 mil 510 personas son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; 13 mil 64 de la Pensión para Personas con Discapacidad; 11 mil 802 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 7 mil 378 de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 65 mil 473 de la beca Benito Juárez; 35 mil niños y niñas reciben la beca para estudiantes de primaria; 6 mil 823 apoyos a padres y madres con hijos de 0 a 4 años; 46 mil 017 de Producción para el Bienestar; 2 mil 276 con Precios de Garantía; 20 mil 183 de Sembrando Vida; 41 mil con Fertilizantes Gratuitos; mil 685 planteles de Educación Básica y Media Superior intervenidos con La Escuela es Nuestra, 147 en nivel preparatoria; y 131 mil de Leche para el Bienestar.

De los nuevos programas, puntualizó que 44 mil 123 mujeres recibirán este año la Pensión Mujeres Bienestar; 74 mil 121 adolescentes que estudian la secundaria ya reciben la beca Rita Cetina; y todos los adultos mayores y personas con discapacidad de Durango serán visitados por las y los médicos y enfermeros del programa Salud Casa por Casa.

En obras, informó, la construcción de la carretera San Ignacio-Tayoltita; siete caminos artesanales en la zona del Mezquital; la repavimentación de carreteras federales; la edificación de 5 mil 400 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 35 mil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con el programa de Vivienda para el Bienestar; la tecnificación del Distrito de Riego 017 en La Laguna; la potabilizadora Guadalupe Victoria; la Presa Tunal II, nuevas preparatorias y un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

El gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, refrendó su compromiso para impulsar el Plan México de forma coordinada con el Gobierno federal y manifestó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum para continuar trabajando en unidad en beneficio de las y los duranguenses.

Arranca construcción de tren Saltillo-Nuevo Laredo

Desde Nuevo León, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo martes 9 de septiembre arrancará la construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, el cual pasará por Monterrey y conectará el centro con el norte del país.

“El tren de pasajeros es muy importante, el de carga también, pero el de pasajeros es muy importante: Une comunidades. Potencia el desarrollo regional, porque, ahí donde hay una estación de ferrocarril, ahí hay desarrollo económico local. Y, además, une estados, y en este caso une al centro del país con el norte del país. Por eso estamos empeñados en construir este tren de pasajeros. Esa es una de las obras más importantes para Nuevo León”, destacó en la rendición de cuentas que hizo ante regiomontanas y regiomontanas que se dieron cita en la Macroplaza de Monterrey.

Adicional a esta obra, destacó la construcción de una Unidad de Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Nicolás de los Garza, de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), un Hospital Regional, dos planteles de Educación Media Superior del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) y Centros LIBRE para atender de manera integral a mujeres víctimas de violencia en todos los municipios. En tanto que, a través de Vivienda para el Bienestar, se edificarán 10 mil viviendas a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 50 mil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Resaltó la reducción histórica de pobreza en el país, con 13.5 millones de personas que salieron de esta condición de 2018 a 2024 gracias al aumento del salario mínimo, la recuperación de la obra pública y la entrega de Programas para el Bienestar que en Nuevo León benefician a un millón 416 mil 929 personas reciben a través de una inversión anual de 27 mil 365 millones de pesos (mdp).

Detalló que en la entidad hay 537 mil 401 derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; 32 mil 892 de la Pensión para Personas con Discapacidad; 2 mil 484 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 4 mil 500 de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 144 mil 54 de la beca Benito Juárez; 26 mil 789 de becas para niñas y niños de primaria y preescolar; 10 mil productores de Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos; 72 mil 800 reciben Leche para el Bienestar; y mil 490 planteles de educación básica y 79 de preparatoria son intervenidos con el programa La Escuela es Nuestra. Además de las y los beneficiarios de los nuevos programas Pensión Mujeres Bienestar, la beca Rita Cetina y de Salud Casa por Casa.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reconoció la valentía y el liderazgo de la Presidenta en la defensa de México ante las negociaciones con Estados Unidos en el tema de los aranceles. Además resaltó la coordinación con el Gobierno federal en materia de seguridad, lo que ha permitido reducir 70 por ciento la incidencia de homicidios en este estado.

Respaldo a ganaderos

