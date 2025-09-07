Anuncian inversión a producción de carne

En su gira nacional de rendición de cuentas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció como parte del Plan México, una inversión de 831 millones de pesos (mdp) en Sonora para el Programa Integral para la Producción de Carne de Alta Calidad, con lo que se apoyará a ganaderos y ganaderas del estado mediante la entrega de sementales bovinos, un fondo de crédito para engorda con bajas tasas de interés y la construcción de un Centro Integral de Ganadería.

"Ya está el recurso, así que antes de que acabe septiembre empezamos con las primeras entregas, si así lo consideran. En esta primera etapa incluye Sonora, Coahuila y Durango. Y ya en una segunda etapa es probable que vayamos a Chihuahua y a Tamaulipas, los estados del norte del país. Pero ya este año iniciamos y esperemos que el próximo año ya estemos con exportación y producción de carne en nuestro país, de la mejor carne que es de aquí, de Sonora", puntualizó desde el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que con la Cuarta Transformación, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza, hazaña histórica que fue posible gracias a que de 2018 a 2025, el salario mínimo aumentó 135 por ciento —esto luego de que durante los 36 años del periodo neoliberal no se incrementó en perjuicio de las y los trabajadores—; además de que se implementaron los Programas para el Bienestar, que en Sonora apoyan a un millón 8 mil 700 personas, lo que representa, este año, una inversión de cerca de 20 mil mdp.

Detalló que son 312 mil 682 derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; 32 mil 607 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 5 mil 824 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 6 mil 678 reciben la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 99 mil 661 la beca Benito Juárez; 27 mil 388 niños y niñas reciben la beca para estudiantes de primaria; se apoya a 8 mil 759 niñas y niños de 0 a 4 años; 12 mil 371 personas reciben Bienpesca; 5 mil 885 Producción para el Bienestar; 4 mil 454 Sembrado Vida; 5 mil 254 Fertilizantes Gratuitos; y 68 mil 698 personas son beneficiarias de Leche para el Bienestar.

Apoyo a productores