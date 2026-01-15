IMCO: el Plan México requiere más inversión

El Plan México, lanzado por el gobierno federal con el objetivo de colocar al país entre las 10 economías más grandes del mundo, "se ha quedado corto" en términos de inversión, según un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Al cierre del tercer trimestre de 2025, la inversión representó 22% del PIB, por debajo del 24% registrado en el mismo periodo de 2024 y de la meta del 25% establecida en el Plan, a pesar de que el sector privado aportó más del 85% de la inversión total.

IMCO destaca la importancia de la inversión privada

El IMCO detalló que para 2026 se asignaron 525 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación a proyectos prioritarios de infraestructura ligados al Plan México, aunque se requieren al menos 891 mil millones para alcanzar los niveles previstos. La institución enfatizó que la participación del capital privado será clave para implementar la estrategia, por lo que el gobierno debe generar un clima de certidumbre y predictibilidad.

Desafíos en el sector energético y de hidrocarburos

En el sector energético, la implementación de proyectos privados y mixtos no ha cumplido con las expectativas. La primera convocatoria de la Secretaría de Energía en diciembre de 2025 ofreció 5 mil 970 Megawatts (MW), pero solo se asignaron 3 mil 320 MW, debido en parte a los cortos plazos para presentar propuestas. Una segunda convocatoria está programada para el primer trimestre de 2026.

Respecto a los hidrocarburos, Pemex ha enfrentado retrasos en sus contratos de asignaciones mixtas, logrando cerrar únicamente cinco de los 21 contratos previstos en su Plan Estratégico 2025-2035. Además, en el sector hídrico, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales ha generado incertidumbre al restringir cambios de uso y la transmisión de concesiones, afectando el clima de inversión, indicó el IMCO.

Proyecciones limitadas si no se lanzan nuevos proyectos

El instituto concluyó que si en 2026 no se lanzan proyectos ambiciosos y se mantiene la restricción presupuestaria, los resultados hacia 2030 serán limitados. Para asegurar el éxito del Plan México y el desarrollo de los Polos Económicos del Bienestar, será fundamental que el gobierno genere confianza, certidumbre jurídica y un entorno predecible para los inversionistas.