Urgen expertas a estabilidad jurídica

El gobierno mexicano tiene grandes oportunidades de crecer en los próximos años si invierte en educación y permite a los empresarios internacionales apostar a nuevas tecnologías en nuevos campos productivos. Para ello, es necesario que deje de modificar leyes que vulneren la estabilidad del Estado de Derecho, consideraron expertas en el arranque del Día del International Women´s Forum.

¿Qué ocurrió?

Bajo la temática de "México en el umbral del futuro", el Día IWF ha puesto sobre la mesa de conversación el papel de México ante el mundo financiero, su crecimiento en contraste con otros países de la región y el papel de la sociedad en las nuevas rutas de las políticas públicas y la elección de nuevos gobiernos.

En la mesa "El pulso de la economía mexicana en contexto global", Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explicó que México ahora respira un mejor escenario que al inicio de año en materia financiera solo porque los inversionistas están metiendo dinero antes de que se venga la lluvia de aranceles con los que ha amenazado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

"Que los países pobres crezcan a una tasa mayor es normal, es lo esperado, porque su pastel es muy pequeño, entonces cualquier crecimiento en términos porcentuales se ven mayor. La bronca no es que ellos crezcan a esas tasas, el problema es que México crezca al 1%", explicó respecto a que algunos países de África tienen una proyección de crecimiento de hasta 4.4%.