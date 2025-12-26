Destaca alcaldía Benito Juárez inversión en Protección Civil

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 2025, la alcaldía Benito Juárez reforzó su estrategia de Protección Civil.

Se realizó una inversión que permitió fortalecer la capacidad de atención a emergencias; además se fortaleció el Atlas de Riesgo de la demarcación y se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX (SGIRPC).

Acciones de la autoridad en Protección Civil

Gracias a una importante inversión de 33 millones de pesos, en 2025, la alcaldía adquirió ocho ambulancias: una de terapia intensiva, única en su tipo en la Ciudad de México; cuatro tipos dos; y tres de atención básica rehabilitadas. De igual forma compró ocho unidades de rescate urbano: seis nuevas y dos rehabilitadas; y dos motocicletas de primera atención.

"Invertir en materia de Protección Civil también es garantizar la seguridad de nuestros vecinos. Hemos fortalecido nuestra estrategia para dar una atención integral ante una emergencia, en Benito Juárez generamos las condiciones que nos permitan prevenir y atender situaciones de riesgo, por eso somos la única alcaldía que cuenta con una ambulancia de terapia intensiva que brinda un servicio de manera gratuita en beneficio de quienes lo solicitan", destacó el alcalde Luis Mendoza.

Detalles sobre la inversión en ambulancias

Tan sólo, derivado de las lluvias atípicas que se originaron en gran parte de la Ciudad de México, personal de Protección Civil, Blindar BJ360° y Servicios Urbanos atendieron oportunamente las problemáticas reportadas por vecinos como inundaciones, encharcamientos, caída de ramas y árboles, sin tener daños mayores.

Impacto de las lluvias en la comunidad

Gracias a un trabajo coordinado con la SGIRPC, el Atlas de Riesgo de la alcaldía Benito Juárez pasó de tener cuatro capas de información a 17, lo que lo convierte en una herramienta esencial para la planeación preventiva y la protección de la vida y el patrimonio de los benitojuarenses, cuya función principal saber cómo actuar en casos de contingencia.