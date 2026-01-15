GM invertirá mil millones de dólares en México

General Motors de México (GM) anunció este miércoles que destinará mil millones de dólares en los próximos dos años para fortalecer sus operaciones de manufactura en el país y atender la creciente demanda de vehículos en el mercado nacional. La empresa destacó que esta inversión se enmarca dentro de una estrategia de largo plazo, en coordinación con los esfuerzos del gobierno mexicano para impulsar la industria automotriz local.

¿Qué planes tiene GM para su inversión en México?

Paco Garza, presidente y director general de GM de México, señaló que los recursos se utilizarán en proyectos de manufactura actuales y futuros, aunque aún no se han dado a conocer los detalles específicos de cada iniciativa. "Continuaremos trabajando en proyectos enfocados en la demanda doméstica, reafirmando nuestro compromiso con México", indicó Garza en un comunicado oficial.

Resultados de ventas de GM en 2025

La compañía también presentó sus resultados de ventas de 2025, destacando un desempeño sobresaliente en diciembre y su liderazgo en segmentos clave. Con 198 mil 153 unidades vendidas durante el año, GM se mantiene en el segundo lugar del mercado mexicano con una participación de 12%. En diciembre, las ventas crecieron 11% respecto al mismo mes de 2024, impulsadas por un aumento de 10% en Chevrolet y 27.7% en el segmento de lujo, que incluye las marcas Buick, GMC y Cadillac.

Impacto de la inversión en la industria automotriz

La inversión de mil millones de dólares por parte de GM en México representa un compromiso significativo con el desarrollo de la manufactura automotriz en el país, lo que podría generar nuevas oportunidades de empleo y fortalecer la economía local.