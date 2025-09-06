Despliegan Plan DN-III en Sinaloa por tormenta Lorena

La Secretaría de la Defensa Nacional implementó el Plan DN-III, en su fase de activación de refugios temporales, donde se han alojado más de 250 personas en las áreas afectadas por la tormenta tropical Lorena, en los municipios del norte del estado, sobre todo Ahome, Guasave y Juan José Ríos.

A través de la Novena Zona militar se dio a conocer que personal del Ejército y la Guardia Nacional ayudan en la entrega de alimentos, colchonetas, cobijas en los refugios y contribuye al desazolve de coladeras y alcantarillas que se ven taponeadas.

Efectos del fenómeno natural

Las intensas lluvias que azotaron sobre todo la madrugada del pasado viernes fue necesario suspender clases en los municipios de Ahome, Choix, el Fuerte, Guasave y Juan José Ríos, donde se presentaron inundaciones.

Las autoridades del municipio de Guasave fueron alertadas por vecinos del Fraccionamiento Valle Campestre, se ven afectados por inundaciones de aguas negras que brotan dentro de sus hogares.

Con la intensidad de las lluvias y la acumulación del agua, en el dren San Joaquín, en este municipio, formó un enorme socavón que derribo de raíz un enorme árbol, por lo que se solicitó a los cuerpos de auxilio colocar cintas para delimitar la zona y evitar un accidente.

En uno de los albergues que se habilito en la sindicatura de Ruiz Cortines, se alojaron en forma temporal a 160 personas que tuvieron que ser desalojados de sus viviendas, a causa de que el agua los invadió.

Las autoridades del municipio de Ahome, donde la lluvia, aun con menor intensidad continuo durante parte del viernes, activaron la limpieza de las alcantarillas y evacuaron a más de 76 personas de varios poblados, la mayoría de la de Higueras de Zaragoza.