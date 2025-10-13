México acelera la búsqueda de desaparecidos por fuertes lluvias que dejaron al menos 64 muertos

Minutos antes de que entrara el agua del río desbordado, Lilia Ramírez, una vecina de Poza Rica —ciudad petrolera del norte del estado mexicano de Veracruz— salió corriendo de la vivienda. Cuando regresó lo había perdido todo y, además de los rastros del agua que llegó a la segunda planta, quedaban restos de petróleo.

"Nunca en la vida había quedado así de chapopote", expresó el lunes mientras mostraba las paredes de la vivienda, antes color rosa y ahora con manchas negras del techo al piso.

Su esposo, Roberto Olvera, explicó que les alertó una sirena de unas instalaciones de Petroleos Mexicanos cercanas. Fue "un momento muy angustiante, porque se quedaron muchas personas en la colonia y algunos perecieron", recordó.

Poza Rica —ubicada en Veracruz, limítrofe con el Golfo de México— fue una de las localidades más afectadas por las lluvias torrenciales en México de los últimos días que anegaron el centro y el este del país y han dejado, según las autoridades, al menos 64 muertos, 65 desaparecidos y unas 100.000 viviendas dañadas.

Algunas casas están totalmente destruidas, sobre todo las edificadas a orillas de ríos que se desbordaron. Otras se encuentran fuertemente afectadas por las inundaciones o deslaves de cerros.

En Poza Rica, al igual que en decenas de municipios, el lunes seguía sin haber agua corriente y persistían los cortes de electricidad

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, hasta el lunes, las fuertes lluvias han dejado 29 muertos en Veracruz, 21 en Hidalgo y 13 en Puebla. Anteriormente, en el estado de Querétaro se confirmó el deceso de un niño sepultado en un deslizamiento de tierra.

El gobierno federal comenzó a elaborar un censo entre las personas afectadas para distribuir ayuda mientras desplegaba un amplio operativo de 10.000 soldados y marinos, así como equipos de rescate civiles de carácter local y federal para repartir productos básicos y buscar a los desaparecidos. En algunos casos se utilizaron perros que rastreaban bajo los escombros.

Los militares se movilizaron por tierra y con helicópteros para llegar a los lugares más afectados, a la vez que trabajaban en la limpieza de carreteras con el fin de acceder a las cerca de 200 comunidades que el lunes amanecieron incomunicadas.

Empresas constructoras privadas también están colaborando para la apertura de caminos

Partes del estado de Veracruz recibieron unos 627 milímetros (24 pulgadas) de lluvia entre el 6 y el 9 de octubre y, según dijo su gobernadora, Rocío Nahle, hay más de 300.000 damnificados tan sólo en esa región. En Poza Rica, ubicada a 275 kilómetros (170 millas) al noreste de Ciudad de México, el agua procedente del desbordamiento del río Cazones el viernes alcanzó 4 metros (13 pies) de altura en algunas zonas.

"Nos ayudó que no ha llovido; bajó mucho el nivel del agua", dijo el lunes Luis Alba, del equipo de salvamento internacional Topos que mantenía en marcha operaciones de rescate acuático y con cuerdas.

Pero el Servicio Meteorológico mexicano alertó de más lluvias torrenciales para el martes en la madrugada en ocho estados del país, entre ellos el norte de Veracruz, Hidalgo y Puebla.

En algunas calles de Poza Rica, la situación se complicaba porque al lodo y los escombros se sumaba una pasta negruzca que manchaba árboles y techos de lámina, junto a vehículos que habían sido arrastrados por la inundación hasta tejados cercanos.

Ramírez dijo que en otras ocasiones las lluvias habían arrastrado aceite, posiblemente de pozos petroleros cercanos. Pemex solía drenar habitualmente esas áreas, algo que, según acotó, no se había hecho esta vez de forma adecuada.

Al ser consultada al respecto, la petrolera indicó en un breve mensaje a The Associated Press que hasta el momento no tenía reportada "falla o fuga operativa de pozos en esa zona". En sus redes sociales sólo informó de sus labores de apoyo a los afectados.

En Hidalgo, al norte de la capital, sumaban 43 las personas no localizadas, y las autoridades se esforzaban por llegar todavía a 115 comunidades, dijo su gobernador Julio Menchaca a Milenio Televisión.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que se necesitarán todavía varios días para poder acceder a los puntos más complicados, aunque el Ejército y la Marina han intensificado la puesta en marcha de puentes aéreos para llevar lo más urgente, que es agua, comida y medicamentos.

"Se requieren muchos vuelos para llevar suficiente alimentación y agua" a esos lugares, señaló la mandataria tras agradecer a empresas constructoras privadas que han puesto a disposición sus equipos para abrir caminos.

No obstante, Sheinbaum aseguró que "hay suficientes recursos" y que "no se va a escatimar... porque todavía estamos en periodo de emergencia".

Las autoridades han atribuido las lluvias al paso de dos sistemas tropicales que se formaron en la costa occidental de México y se han disipado —el huracán Priscilla y la tormenta tropical Raymond—, unidos a un frente frío y uno cálido que confluyeron en la zona más afectada.

El fenómeno llegó justo al final de una temporada de lluvias inusualmente fuerte que ha dejado ríos a toda su capacidad, los mantos freáticos totalmente cargados y cerros debilitados, con lo que los riesgos de desbordamientos y deslaves se multiplican.