Operativo Tormenta desplegado en Ecatepec por lluvias intensas

La intensa lluvia registrada durante la madrugada de este martes causó afectaciones en 6 comunidades del municipio de Ecatepec, donde el gobierno municipal desplegó el Operativo Tormenta para el desazolve de coladeras.

Las afectaciones ocurrieron en Guadalupe Victoria, La Guadalupana la Venta, Jardines de Morelos, Granjas Valle de Guadalupe, El Chamizal y Quinto Sol, donde personal de SAPASE y protección civil desazolvaron las coladeras y retiraron basura de las rejillas para permitir el cauce del agua pluvial.

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss recorrió las zonas afectadas, informando a vecinos de la sección Bosques de Jardines de Morelos, sobre la elaboración de un proyecto en diciembre a fin de solucionar de fondo las inundaciones en la parte baja de Jardines de Morelos.

Para ello se formará una comisión de vecinos para iniciar mesa de trabajo con el organismo de agua Sapase e iniciar estudios técnicos en la zona, donde el gobierno anterior invirtió 180 millones de pesos para construir un colector que no funciona.

"Aquí estoy dando la cara, son muchos años los que han padecido de inundaciones y se ha agudizado el problema, pero queremos resolver de fondo porque fueron 180 millones de pesos los que echaron a la basura", indicó Azucena Cisneros.

Para el caso de la colonia Quinto Sol, resultaron con afectaciones al interior 15 casas y mediante cuadrillas conformadas por varias direcciones del gobierno municipal realizaron desazolve de coladeras y limpieza de calles.

Las fuertes lluvias que azotaron la noche del lunes y madrugada de este martes al municipio de Ocoyoacac provocaron inundaciones en domicilios, escuelas, calles principales, además de que algunos ríos se encuentran a punto de desbordarse.

Las familias afectadas señalaron que previo a la fuerte lluvia solicitaron el apoyo a las autoridades municipales para echar andar las bombas con las que cuentan; sin embargo, hicieron caso omiso provocando la acumulación de agua en los inmuebles y calles.

Por lo pronto algunas familias han colocado costales con arena para impedir la entrada del agua a sus domicilios, además de que elementos de bomberos han realizado la contención de los cauces también con costales.

Ante la contingencia la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil municipal en coordinación con Seguridad Pública, desplegó un operativo para atender las zonas de riesgo que hasta el momento suman cuatro.