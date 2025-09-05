Lluvias causadas por Lorena dejan afectaciones en Culiacán

En la comunidad de Higueras de Zaragoza, en el municipio de Ahome, los cuerpos de emergencia evacuaron a 47 personas luego de que sus viviendas se inundaran a causa de las intensas lluvias que azotaron la región esta madrugada.

Las fuertes precipitaciones causadas por Lorena, que ya se degradó a ciclón-post tropical, ocasionaron que se mantuvieran suspendidas las clases en los municipios de Ahome, Choix, El Fuerte, Guasave y Juan José Ríos, como medida de seguridad a causa de las inundaciones.

En la colonia Ejidal, en la sindicatura de Zaragoza, el nivel del agua alcanzó los 30 centímetros, por lo que elementos de Protección Civil municipal y la Policía tuvieron que actuar para desalojar a las primeras 47 personas y llevarlas a un albergue temporal.

Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, alcalde de Ahome, pidió a la población mantenerse en sus hogares, mientras los equipos de limpieza y obras públicas atienden las emergencias, como es el retiro de basura y escombro que se acumulan en las rejillas del sistema pluvial, lo que provoca que el agua no logre salir y se generen inundaciones.

Dio a conocer que se tiene habilitados albergues provisionales, para las familias que se sientan amenazadas con inundaciones, con tiempos puedan trasladarse a ellos, donde se cuenta con comida caliente, colchonetas y cobijas.

En un video que fue subido a redes sociales, se observó a un joven, sobre lo que parece ser una parte de una alacena de madera, la cual usa para surfear, sobre la fuerte corriente, se escucha que le gritan a este "Chema, Chema, un raite".

Mal tiempo causa muerte de pescador

A causa del mal tiempo provocado por los remanentes de "Lorena", un pescador que salió a trabajar en la zona de las playas del Perihuete, en el municipio de Guasave, perdió la vida al caer de la panga.

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas del accidente por lo que, al acudir al campo pesquero, certificaron que un trabajador del mar había fallecido, sin que se conozca su identidad, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para que investigue el hecho.

Según los escasos datos que se tienen, vecinos de las playas del Perihuete, se percataron que el ocupante de una lancha era golpeado con fuerza por el viento y el fuerte oleaje provocado por las condiciones atmosféricas del fenómeno natural, por lo que al verlo caer de la embarcación y no logró salir, acudieron en su ayuda.

Las autoridades municipales de Guasave, uno de los cinco municipios del norte del estado, donde se suspendieron las clases, por las intensas lluvias que se presentaron en la madrugada, anunciaron que habilitaron un albergue en la escuela primaria "Gabriel Leyva", ante los reportes de inundaciones en la sindicatura de Ruiz Cortines.