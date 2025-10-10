Central de Autobuses de Poza Rica queda bajo el agua; se desborda río Cazones

La central de autobuses de Poza Rica quedó bajo el agua debido al desbordamiento del río Cazones en Veracruz. En redes sociales, circulan fotografías y videos de cómo el agua arrasó con este lugar, provocando que personas quedarán atrapadas.

En una transmisión en vivo de una habitante de Poza Rica, se menciona que el desbordamiento del río Cazones ocurrió en cuestión de minutos. El agua llegó hasta la central de autobuses de Poza Rica, dejando a las unidades de transporte foráneo bajo el agua.

Además de personas que se quedaron al interior de la terminal y otros más afuera, tratando de mantenerse a salvo, aferrándose a postes o alguna estructura.

El desbordamiento del río Cazones se presenta tras las intensas lluvias que se han registrado en el estado de Veracruz. La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que son 38 municipios afectados por las precipitaciones de las últimas horas.