Samuel García inaugura nueva planta de Intretech en Apodaca, NL

Como parte del impulso al desarrollo económico y la atracción de inversiones en el estado, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, inauguró en Apodaca la nueva planta de Intretech, empresa de manufactura tecnológica que generará hasta dos mil nuevos empleos en la región.

Durante el evento, acompañado por la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, el mandatario estatal resaltó el papel estratégico de Apodaca en el ecosistema económico de Nuevo León, destacando que es hoy por hoy el municipio líder en infraestructura e industria del estado.

"Nuevo León está en primer lugar en todo: formalidad, educación, ingresos, empleo... y con los mejores sueldos. Hemos generado casi 400 mil nuevos empleos este año. Ya no se nos puede comparar con otros estados. Vamos rumbo a los 100 billones de dólares de inversión de aquí a noviembre. Seguimos siendo el epicentro del nearshoring, y damos la bienvenida a empresas como Intretech, que apostaron al mejor estado: su inversión se va a multiplicar", declaró García Sepúlveda.

Por su parte, Linden Lin, presidente de la Mesa Directiva de Intretech México, agradeció al gobierno estatal y al municipio de Apodaca por facilitar la llegada de la empresa, asegurando que esta nueva planta será un hub estratégico para la manufactura y la eficiencia operativa en toda América.

A su vez, el alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, subrayó que esta inauguración es una muestra más del liderazgo económico del municipio, que ha generado 10 mil empleos en lo que va del año, más de la mitad en el sector manufacturero.

Fundada en 2011, Intretech se especializa en manufactura tecnológica avanzada, o Smart Manufacturing, produciendo componentes como espejos retrovisores automotrices, audífonos, dispositivos de internet de las cosas y sistemas de navegación.

