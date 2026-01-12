Queda descartada intervención militar en EU en México: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la llamada telefónica que sostuvo esta mañana con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que quedó descartada intervención militar estadounidense en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga.

"Señora Presidenta, doctora, ¿sí quedó descartada una acción militar?", se le preguntó en conferencia de prensa matutina.

"Sí", respondió la mandataria federal.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre la intervención militar?

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que en la conversación con Donald Trump le insistió en ofrecerle ayuda de las Fuerzas Armadas de su país para combatir a los cárteles del narcotráfico, a lo que le reiteró que "eso no estaba sobre la mesa".

La jefa del Ejecutivo federal indicó que el gobierno de México seguirá colaborando con el gobierno de EU en el marco de respeto a la soberanía mexicana.

Detalles de la conversación entre Sheinbaum y Trump

"Fue en el tono de `si ustedes quieren que los ayudemos más con nuestras Fuerzas en México`, le dije `Bueno eso no, ya se le ha comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía`", dijo.