Sheinbaum descarta intervención de EU en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este miércoles que exista la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insistiera nuevamente en "atacar al narco" dentro de México.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre la intervención militar?

Sheinbaum sostuvo que ese escenario "no se va a dar", al subrayar que el país no permitirá ningún tipo de injerencia extranjera. "Ya la conoce (mi respuesta), eso no se va a dar porque no es necesario, primero; segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera; y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad", afirmó.

Acciones de la autoridad ante la insistencia de Trump

Ante la pregunta de si la insistencia de Trump contradice ese entendimiento bilateral, la Mandataria mexicana respondió que no es obligación reaccionar a cada declaración del Presidente estadounidense. "No necesitamos contestar a cada declaración del Presidente Trump. Él tiene su pensamiento, en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos, y hasta ahora ha sido muy respetuoso", dijo.

Detalles sobre la relación México-Estados Unidos en seguridad

Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una relación basada en cooperación y respeto mutuo, especialmente en materia de seguridad, uno de los temas más sensibles en la agenda bilateral.