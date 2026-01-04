Sheinbaum descarta que intervención de EU en México sea opción

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que habrá que "hacer algo" contra el narcotráfico en México, tras la intervención militar que hizo en Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Washington sabe que una acción de ese tipo no es opción para el país, al tiempo que exigió corresponsabilidad en materia de seguridad.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre la intervención de EE. UU.?

En entrevista tras supervisar la refinería de Tula, Hidalgo, la Mandataria subrayó que México mantendrá su política exterior con Estados Unidos sin cambios, incluso después del operativo realizado este sábado en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo reiteró que la relación bilateral con Estados Unidos debe basarse en la colaboración y el respeto a la soberanía. "No (debe haber cambios), yo creo que no", explicó.

Ante la insistencia del mandatario estadounidense en la posibilidad de una intervención en territorio nacional, la Presidenta dejó claro que esa vía está descartada, pero aclaró que debe haber responsabilidad de las autoridades estadounidenses para detener el tráfico de armas y que combatan a sus propias organizaciones criminales.

"Lo ha dicho el mismo equipo del presidente Trump y el presidente Trump. Es un momento de colaboración en distintos temas, particularmente en el tema de seguridad", respondió la Presidenta de México.

Acciones de la autoridad mexicana ante el narcotráfico

Agregó: "Ellos también deben evitar que lleguen armas a México y combatir a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos", expresó.

Sobre la situación en Venezuela, la Presidenta reiteró la postura histórica del país en favor de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos. "Siempre con el pueblo de Venezuela", dijo, y descartó que existan reportes de ciudadanos mexicanos afectados tras la intervención estadounidense. "No hay", respondió.

Asimismo, fue cuestionada sobre el comunicado conjunto emitido por México junto con España, Colombia y otros países latinoamericanos, en el que se condena la intervención de Estados Unidos en Venezuela y se llama a una salida pacífica.

Detalles sobre la postura de México respecto a Venezuela

Al respecto, Sheinbaum indicó que el posicionamiento coincide plenamente con lo que ha manifestado su gobierno. "Esencialmente, dice lo mismo que hoy estamos manifestando", concluyó.