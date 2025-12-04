PRI es expulsado de la Internacional Socialista

La Internacional Socialista (IS), organización que agrupa a partidos socialdemócratas, laboristas y de izquierda de todo el mundo, anunció la expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras su consejo celebrado en Malta a finales de noviembre. Con ello, el tricolor pierde una membresía de casi 30 años dentro del bloque internacional fundado en 1951 y que actualmente reúne a 132 partidos. La decisión se tomó bajo la presidencia del jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, quien encabezó los trabajos del encuentro.

¿Qué llevó a la expulsión del PRI de la Internacional Socialista?

El organismo explicó que la salida del PRI obedece a las acciones de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, cuyo comportamiento público ha generado polémica durante los últimos meses. Aunque Moreno ocupó la vicepresidencia mundial de la IS hasta julio de 2024 e incluso denunció ante la organización una supuesta erosión democrática en México, su postura confrontativa y episodios recientes terminaron por minar su permanencia en el bloque socialdemócrata.

Detalles sobre la decisión de la Internacional Socialista

Uno de los momentos que más peso tuvo en la decisión fue la agresión física entre Moreno y el entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ocurrida en agosto y ampliamente difundida en medios nacionales e internacionales. A ello se añadieron declaraciones del dirigente priista en las que acusó a la administración de Claudia Sheinbaum de impulsar un clima de violencia e impunidad en el país, llegando a calificar al actual Gobierno como "un Gobierno de mierda".

Impacto de la expulsión del PRI en la política mexicana

La expulsión del PRI de la Internacional Socialista marca un hito en la política mexicana, dado que el partido había mantenido una relación estable con esta organización durante casi tres décadas. Las repercusiones de esta decisión podrían influir en la percepción internacional del PRI y su futuro en el ámbito político nacional.