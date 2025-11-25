Niega Ricardo Monreal mano negra en protestas

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que no se cuenta con elementos suficientes para secundar los dichos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien señaló que detrás del bloqueo de productores y transportistas de este lunes hay intereses políticos de partidos como PRI, PAN y PRD.

"Respeto las expresiones de los secretarios de Estado. No tengo por qué desautorizarlas ni descalificarlas, ni tampoco negarlas. Pero yo no tengo elementos para poder hacer una afirmación así", dijo el diputado guinda en conferencia de prensa en San Lázaro.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Monreal llama al diálogo con transportistas. Agregó que es necesario seguir dialogando y escuchar las denuncias de los manifestantes: "yo soy de la idea de que hay motivaciones y hay demandas de parte de los autotransportistas que no podemos desoír y que hay que atender", comentó.

Monreal Ávila agregó que para buscar soluciones es necesario insistir en el diálogo, porque en este tipo de manifestaciones se afectan muchas actividades que no tienen nada que ver con los problemas que se plantean. "Hay personas, empresas, que no son responsables de ninguna política pública. Sin embargo, se ven afectados. A mí me gustaría que por parte de los transportistas y el gobierno se siga dialogando. La Cámara de Diputados está en toda la disposición de contribuir y ayudar", resaltó.