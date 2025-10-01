Debate sobre la Ley de Amparo y los derechos colectivos

Abogados, especialistas y políticos de Oposición advirtieron ayer que la reforma a la Ley de Amparo, que acota las suspensiones contra actos de autoridad, contribuirá al debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos de los ciudadanos frente al Gobierno.

A decir de los especialistas, el concepto de "interés legítimo", contemplado en la propuesta de ley que se discute en el Senado, achicaría la posibilidad de que colectivos y particulares presenten amparos.

"Esta reforma introduce un elemento que no existe en la jurisprudencia, que supone que el beneficio debe ser directo para efecto de que pueda actualizarse este interés legítimo", dijo el ex Magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, al participar en una audiencia en el Senado.

Luisa Fernanda Tello, coordinadora de litigio en el colectivo GIRE, advirtió que la propuesta es regresiva hacia los derechos colectivos.

En el mismo sentido se pronunciaron los senadores Clemente Castañeda (MC) y Marko Cortés (PAN).

"De aprobarse en los términos que está planteada, la Ley de Amparo limitaría el único mecanismo que garantiza y protege los derechos de las personas, las comunidades y los colectivos", reclamó el emecista Castañeda.

"¿Cómo pretende este régimen garantizar los derechos fundalementales del ciudadano si al mismo tiempo quieren debilitar la figura del amparo que históricamente ha sido el principal instrumento de defensa contra actos arbitrarios del Gobierno?", reprochó el panista Cortés.