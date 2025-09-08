Afinan Ejército y Marina intercambio de información con EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de las secretarías de Defensa y Marina participaron en una sesión ejecutiva de intercambio de información con el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos en la Base Peterson de la Fuerza Espacial, ubicada en Colorado Springs.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Marina Armada de México informó este lunes que la Sesión Ejecutiva de la Junta de Intercambio de Información (ISB) se llevo a cabo del 10 al 13 de agosto pasado y sirvió para fortalecer los mecanismos que permitan identificar los desafíos que enfrentan ambos países.

"Esta sesión ejecutiva entre los representantes de Marina, Defensa y Comando Norte de los E.U.A., ofreció un valioso foro para dialogar y mejorar los procedimientos de intercambio de información que contribuyen a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas de México y E.U.A.", detalló.

La participación de los soldados y marinos mexicanos, así como el mecanismo de intercambio de información, sostuvo, se realizan bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos.