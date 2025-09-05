Agilizan contacto con clientes vía WhatsApp

Empresas de diversas industrias han encontrado en WhatsApp una herramienta ágil para comunicarse de manera eficiente con sus clientes.

Durante el WhatsApp Business Summit se expusieron diversos casos que reflejan dicha situación.

Elizabeth Macías, Channel Partner Manager en Meta, refirió que para el caso de la empresa Codere, WhatsApp es utilizado como un canal para interactuar con sus clientes y les ha permitido medir el interés de los jugadores en diferentes ofertas y promociones para atender sus necesidades, casi de manera inmediata a nivel customer service.

Por su parte, Héctor Siller, Business Messaging Specialist en Meta, destacó que las encuestas automatizadas por WhatsApp lograron tasas de respuesta significativamente más altas que mediante el canal telefónico. Por ejemplo, en las encuestas sobre vehículos nuevos fueron 27 por ciento más altas las tasas y 19 por ciento en encuestas de postventa.