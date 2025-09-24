Atacan a la nieta de Rocha en Culiacán

Una nieta del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha (Morena), fue atacada a balazos cuando viajaba en una camioneta vigilada por guardias estatales sobre el Boulevard Jesús Kumate, al sur de esta ciudad.

Dos escoltas adscritos a la dirección de Servicios de Protección de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa resultaron heridos, y uno se encuentra en estado delicado.

Los policías que iban a bordo repelieron el ataque, según los reportes oficiales.

La nieta del Gobernador, hija de Eneyda Rocha, presidenta del Sistema DIF Sinaloa, resultó ilesa, y fue el mismo Rubén Rocha quien confirmó el ataque que calificó como un intento de despojo de una camioneta.

El vehículo quedó inutilizado con varios impactos de bala que incluso rompieron los cristales.

El incidente ocurrió a plena luz del día, en una avenida transitada, y los presuntos asaltantes actuaron a pesar de que el vehículo era tripulado por escoltas armados.

Además, la ciudad tenía una mayor vigilancia debido a que acudió el Gabinete de seguridad federal a sesionar en la base aérea militar.

La reunión encabezada por el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, contó también con la presencia del titular de la defensa Nacional, General Ricardo Trevilla, el Secretario de Marina almirante Raymundo Pedro Morales y el jefe de la Guardia Nacional general, Hernán Cortes.

La agresión a la familiar de Rocha ocurrió horas después de la sesión de seguridad.

"Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía", manifestó el Gobernador Rocha.

La Secretaría de Seguridad estatal informó que durante la agresión, un autobús de transporte público recibió impactos de bala, pero sus tripulantes quedaron a salvo.

"Los elementos lesionados (dos agentes estatales) ya reciben atención médica", indicó la dependencia.

La zona de la agresión fue asegurada por fuerzas del Grupo Interinstitucional integrado por el Ejército, Guardia Nacional, Marina, FGR y Policía Estatal Preventiva, para garantizar la seguridad en ese sector de Culiacán.

Se indicó que autoridades localizaron decenas de casquillos percutidos de diferentes calibres esparcidos sobre el asfalto.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició una carpeta de investigación por el ataque armado.

El 12 de septiembre, en la Colonia Agrarista Mexicana, otro agente de la SSP, que según versiones extraoficiales era un escolta gubernamental, fue asesinado junto con otra persona.

Eneyda Rocha, hija del Gobernador de Sinaloa, agradeció a los elementos de seguridad la protección a su hija.

"Respecto al intento de despojo de la camioneta en el que viajaba mi hija y resultó ilesa, agradezco de corazón la labor de los elementos de la SSP Sinaloa que intervinieron y hoy reciben atención médica. A ellos y sus familias, todo mi reconocimiento y solidaridad. Gracias", escribió la funcionaria.

Dudas de un 'asalto'

El Gobernador Rubén Rocha informó que el ataque a la camioneta donde viajaba su nieta fue un intento de asalto. Sin embargo saltan dudas:

- ¿Los asaltantes intentaron robar una camioneta con agentes estatales armados a bordo?

- ¿El intento de asalto podía ocurrir en pleno tráfico por una avenida concurrida?

- ¿Tras el ataque a balazos se llevarían una camioneta baleada e inservible?

- ¿Atacan una camioneta oficial el día que el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch acude a Culiacán?