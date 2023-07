"Intenté salvarla": camillero sobre menor prensada en elevador

Este martes 11 de julio se registró un accidente en un elevador del Hospital General de Zona (HGZ) No. 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa del Carmen, en el que murió Aitana, un niña de 6 años que se estaba recuperando de dengue. Esta es la versión de que dio Víctor "F", el camillero que la trasladaba y que ahora enfrenta una investigación por homicidio culposo.

"Intenté rescatar a la bebé"

En un video difundido en redes sociales se puede ver a Víctor "F" esposado a una cama del nosocomio con una bata de paciente, con suero en el brazo y rodeado de sus compañeros.

"A mi no me importa hoy aceptar una culpa que no es mía porque también fui víctima, también quedé encerrado y salí por un pinche agujero que estaba cabrón, todavía intenté rescatar a la bebé y lo intenté hacer porque al final de cuentas todos somos padres, o la mayoría, tiene la edad de mi hijo menor", dijo el camillero.

Amigo, ánimo, Víctor, estamos contigo", lo reconfortan sus compañeros con palabras de apoyo mientras lo abrazan.

"No se vale que sigan ensuciando mi nombre pero que el día de mañana caiga el responsable porque sabemos quienes omiten sus funciones", sentenció.

Además, Víctor aseguró que en varias ocasiones ha sido criticado por señalar fallas. "Yo no te agradó porque siempre te digo: yo no muevo paciente sino vas tú y tú conmigo' y ayer quedó demostrado porque si un enfermero hubiese llevado a esa niña sin mí, que lo han hecho, es cárcel por usurpación de funciones", explicó.

Pide una denuncia contra quien resulte responsable

Sus compañeros le piden que no se eche la culpa porque no le van a ayudar. Exige a su sindicato que le apoyen y lo representen.

"Quiero una denuncia contra quien resulte responsable en la Fiscalía", aseguró. "No nada más soy yo la víctima, también en momento fue Noé, el papá, la criatura que ahora ya no está, ahí está la mamá, están los dolientes", pidió.

Además, denunció que lo están exponiendo y tiene hijos pero respetará los procesos porque le colocaron las esposas.

La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que Víctor F, será presentado ante un juez y le será imputado el delito de homicidio culposo.

"Tratamos de usar barretas y no se pudo": habla hombre que participó en rescate

Mientras, uno de los testigos dio su versión, la cual fue difundida por Ciro Gómez Leyva en su noticiero nocturno para "Imagen Noticias".

"Si había un camillero, yo siento que iba jalando cuando se atora la puerta y se cierra y automáticamente se cierra y sube el elevador y la niña queda prensada, paso el cuerpo del primero al segundo, entonces lo que lastimó a la niña internamente.

"Nosotros rompimos eso, tratamos de usar barretas y no se pudo, en ese hospital no hay ni un esmeril, no hay ni un hacha, ni una barreta", denunció uno de los hombres que trataron de sacar a Aitana.

Trasladan el cuerpo de Aitana en Tinum, Yucatán

Luego del accidente en el elevador que mató a Aitana, su cuerpo fue trasladado durante la madrugada de este 12 de julio, del hospital del IMSS en Playa del Carmen a Tinum, Yucatán donde sus padres y familiares la velarán y más tarde será enterrada.