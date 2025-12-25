Nochebuena -0 en México

La Nochebuena estuvo marcada por un intenso frío en gran parte del país, con temperaturas que alcanzaron hasta -10 grados Celsius, acompañadas de lluvias y rachas fuertes de viento, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las bajas temperaturas se registraron principalmente en las mesas del Norte y Centro, con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

¿Qué regiones están más afectadas por el frío?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en estados como Baja California, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, así como en las regiones Los Tuxtlas y Olmeca de Veracruz. Además, se pronosticaron lluvias fuertes en Sonora, Yucatán y la zona del Papaloapan veracruzano. Se esperan chubascos en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y gran parte de Veracruz, mientras que Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Michoacán registrarán lluvias aisladas. El SMN alertó que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Detalles sobre las lluvias y sus consecuencias

En cuanto al viento, se prevé un evento de norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. También se pronostican ráfagas de 70 km/h en Baja California y de 40 a 60 km/h en el Golfo de California y Sonora. El oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de Baja California y el Golfo de Tehuantepec, y hasta 2 metros en Yucatán y Quintana Roo.

Impacto del viento en las costas de México

Estas condiciones extremas son resultado de un canal de baja presión en el sureste del país, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, ingreso de humedad de ambos océanos, corrientes en chorro polar y subtropical, así como la aproximación de un frente frío al noroeste. El SMN recomendó a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, niñas y personas adultas mayores.