Comprarían 94% durante buen fin

De cara a los eventos de descuentos más grandes del año, El Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday, Google México informó que 94% de los consumidores del país tienen intención de compra en la temporada, con un ticket promedio de siete mil 818 pesos.

De acuerdo con una encuesta comisionada por Google a Ipsos, en la cual la firma tecnológica engloba a los tres eventos como "Buen Black Cyber 2025", dicho gasto supera en 3% a los siete mil 600 pesos registrados el año previo, con lo cual se espera que el consumo se mantenga elevado al cierre de 2025, pese a las condiciones de desaceleración económica que se han mantenido a lo largo de los meses en el país, lo cual lleva al consumidor a ser más reflexivo, en búsqueda de buenas ofertas.

"Sabe que habrá descuentos, entonces tiene que proteger su bolsillo, por lo cual estas temporalidades les ofrecen la oportunidad para precisamente gastar. Por eso vemos el crecimiento tanto en un Hot Sale y obviamente lo que se espera para este Buen Black Cyber", afirmó el líder de la industria de retail en Google México, Juan Vallejo.

¿Qué ocurrió?

En conferencia de prensa, la firma tecnológica detalló que estas temporadas de descuentos se han convertido, luego de tres años de medir su desempeño, en un momento esperado por parte de la población consumidora en México. En 2024, 70% de la población compró en El Buen Fin; 65% lo hizo en Black Friday y 51% hizo lo propio en Cyber Monday.

¿Cuáles son las diferencias en el perfil del consumidor?

El estudio destaca las diferencias en el perfil del consumidor según la temporalidad. Mientras que El Buen Fin se caracteriza por una mayor planificación, con un 33% de los encuestados sabiendo exactamente qué comprar, el Black Friday y el Cyber Monday impulsan una estrategia más oportunista y flexible, enfocada en los descuentos. De hecho, durante el Black Friday de este año, el 62% de los consumidores podrían ser persuadidos por una buena oferta.