Detención de Nicolás Maduro: reacciones de intelectuales en redes sociales

La detención del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Estados Unidos, ha generado apoyos y cuestionamientos a la intervención de Estados Unidos, pero sobre todo hay una reflexión sobre los desafíos que implicará para el pueblo venezolano esta acción.

¿Qué opinan los intelectuales sobre la detención de Maduro?

A través de su cuenta de "X", el historiador Enrique Krauze escribió: "El 28 de junio de 2024 los venezolanos votaron masivamente contra el régimen del poder delirante. Creo firmemente que los venezolanos serán capaces de reconstruir su país, con independencia, democracia y libertad."

La poeta y ensayista Malva Flores apuntó en la misma red social: "¡Viva el bravo pueblo! Abrazo a todos mis amigos y amigas venezolanos".

Por su parte, Federico Guzmán Rubio, autor del libro "Sí hay tal lugar. Viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas" escribió: "Lo de Venezuela es un buen resumen del estado del mundo: un país atrapado entre una dictadura asesina y una intervención extranjera ansiosa por saquear los restos del botín. Parecería que las únicas opciones hoy en día son elegir qué clase de autoritarismo queremos que nos gobierne y qué sistema nos parece mejor para empobrecernos. La libertad se ha convertido en una miserable elección entre las dos o tres formas de perderla. Habrá, con urgencia, que imaginar nuevas formas de convivencia y de organización para salir de este laberinto en el que todos los caminos, algunos de forma más directa y otros más sinuosa, desembocan en la más perfecta miseria, en todas las acepciones del término."

Impacto de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela

El historiador agregó minutos después: "La 'indignación unilateral' es despreciable. Bienvenida mientras los dictadores sean 'de derecha', pero si son 'progresistas' no importan sus crímenes. Esa izquierda no ha cambiado nada: es la misma que rendía culto a Stalin." Y luego apuntó: "Un liberal no tiene doble moral: en @Letras_Libres desde 2015 denunciamos que Trump es un fascista. Y siempre nos opusimos a la tiranía chavista. Ojalá Venezuela pueda reconstruirse en democracia. Ojalá Estados Unidos preserve la suya."

Mientras que el ensayista político y profesor asociado en el Programa de Periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señaló en su cuenta de X: "El vacío de poder creado por la operación de en puede salirse de control muy rápido. ¿Quiénes se disputan el mando ahora? ¿Con qué fuerza, instrumentos y apoyos? ¿Con qué capacidad de control territorial y qué legitimidad? Las siguientes horas y días serán cruciales."

Reflexiones sobre la intervención estadounidense en Venezuela

Mientras tanto, la poeta María Rivera, también en su cuenta de X, afirmó: "El pueblo venezolano es dueño de sus recursos naturales. Estados Unidos está despojando a Venezuela de sus petróleos. Es una invasión y ocupación: violenta la soberanía y en los hechos es un ROBO en descampado."

Y en otro tuit apuntó: "El pueblo venezolano es dueño de sus recursos naturales. Estados Unidos está despojando a Venezuela de sus petróleos. Es una invasión y ocupación: violenta la soberanía y en los hechos es un ROBO en descampado. Estados Unidos: asesinos y ladrones. Eso son."