Aboga Ebrard por mantener fortaleza regional

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de un escenario global de proteccionismo y cambios constantes en la política comercial de Estados Unidos, México aboga por fortalecer la integración comercial entre ambos países e incluso sumando a Canadá como beneficiario de los acuerdos que se alcanzan de forma bilateral.

Durante la presentación de la campaña "Hecho en México", Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, destacó que el nivel de integración de México y Estados Unidos es tan grande que no se puede desacoplar una economía sin incidir en la otra.

"Estamos demasiado relacionados e integrados", explicó el funcionario.

"México siempre ha sido un gran amigo de Canadá. Yo me acuerdo en 2019 que hubo incluso la propuesta para que el tratado ya no fuese tri, sino que fuera bilateral, y México dijo: 'no, ¿por qué?, si somos una región' y esa sigue siendo nuestra postura".

Cuestionado sobre cómo las negociaciones de México con Donald Trump han beneficiado a Canadá, que ha mostrado una postura más reaccionaria, Ebrard reconoció que la Presidenta Sheinbaum ha consolidado un rol mediador entre Estados Unidos y México, donde los acuerdos alcanzados benefician a la zona.

No dan tregua a la presión

Marcelo Ebrard consideró que el próximo evento del domingo más un que un tono festivo debe ser informativo, pues la tensión y la vigía sobre los acuerdos comerciales sigue vigente para este 12 de marzo, cuando Estados Unidos aplicaría aranceles al acero y aluminio, y el 2 de abril, cuando comienzan los aranceles recíprocos a todo el mundo.

"A mí me parece importante que se haya llegado a un acuerdo de fortalecer el tratado, porque el acuerdo al que se llegó, que es lo que cumple con las normas del tratado, no le vamos a poner una tarifa, pues quiere decir que no estás pensando en poner en riesgo el tratado que tú mismo firmaste.

"Entonces me pareció una buena noticia y los tiempos son un poco más adelante. No es de aquí a abril. Ahorita, el largo plazo para nosotros es el 2 de abril, es el largo plazo", apuntó.

Al momento, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, sigue en Washington negociando sobre los aranceles al acero y aluminio, mientras que Ebrard viajará la próxima semana; sin embargo, se descartó tener un avance de las negociaciones en este tema antes del 12 de marzo.