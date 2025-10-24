Aseguran celulares y armas en penal de Culiacán tras esculque

En un quinto esculque, en el centro penitenciario de Culiacán, grupos de la Policía Estatal Preventiva y de la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional se localizaron veinte nuevos celulares, 14 puntas y dos grameras.

La nueva inspección tuvo lugar un día después del hallazgo de drogas, catorce radios de comunicación, veintiún teléfonos celulares, un modem, una banda ancha y cinco mil 200 pesos en efectivo, en varios módulos de este mismo reclusorio.

¿Qué ocurrió?

El nuevo esculque sorpresivo tuvo lugar solo en dos módulos, donde los internos recibieron un trato digno, mientras que el personal estatal y federal verificaron el lugar y procedieron a asegurar todos los objetos prohibidos encontrados.

Derivado de los hechos de violencia que se presentaron el lunes pasado entre internos, en los que se reportaron disparos de armas de fuego, se han efectuado durante casi una semana, cinco esculques.

En uno de ellos se encontró 50 dosis de un polvo blanco con las características de la cocaína, con un peso de 30 gramos, y 10 paquetes de yerba verde.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

También se han asegurado ocho nuevas armas de fuego, entre ellas una carabina AM-15 y un fusil calibre 7.62X 39, ocho cargadores y diversas dosis de posibles drogas, entre ellas una yerba verde, con las características de la mariguana.