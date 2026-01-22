Energía y seguridad retos para el 2026

La disponibilidad de energía eléctrica, la próxima revisión del T-MEC y la inseguridad en carreteras figuran como los principales retos para el sector inmobiliario industrial en México durante 2026, de acuerdo con un análisis de la consultora Datoz.

En el cuarto trimestre de 2025, la ocupación de naves industriales a nivel nacional alcanzó un millón de metros cuadrados, superando el promedio de 0.8 millones de metros cuadrados registrado en los trimestres previos, lo que refleja una tendencia al alza en la demanda, especialmente en las regiones centro y noroeste del país.

¿Cuáles son los principales retos del sector inmobiliario industrial?

Pablo Quezada, director general de Datoz, señaló que el panorama para este año es alentador y se espera un crecimiento similar al de 2025, aunque advirtió que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá será un factor determinante para consolidar la cadena de suministro en América del Norte y dar certidumbre al sector.

Por su parte, Silvia Gómez, líder del equipo de Investigación y Análisis de la consultora, subrayó que la falta de una distribución adecuada de energía eléctrica, particularmente en regiones con alta demanda manufacturera como el Bajío y Querétaro, representa uno de los mayores desafíos, además de la inseguridad en las carreteras que afecta a los transportistas.

Detalles sobre la ocupación de naves industriales en México

Durante el año pasado, la región Centro del país cerró con un inventario de 23 millones de metros cuadrados de naves industriales, con una tasa de disponibilidad de 4.8% y precios de renta promedio de 9.61 dólares por metro cuadrado mensual, mientras que destacó la ocupación de grandes proyectos en zonas como Huehuetoca-Zumpango, impulsada principalmente por empresas de logística y manufactura.

Impacto de la inseguridad en carreteras en el sector inmobiliario

La inseguridad en las carreteras se ha convertido en un factor crítico que afecta no solo a los transportistas, sino también a la operación de las empresas en el sector inmobiliario industrial, lo que podría influir en la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos en el futuro.