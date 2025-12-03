Pensión Mujeres y Adultos Mayores: ¿quiénes deben registrarse hoy?

El pasado 27 de noviembre, se dio la última dispersión de pagos del 2025 para Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores, la cual abarcó los meses de noviembre-diciembre.

No obstante, las inscripciones para dichos programas ya están abiertas. Te contamos más detalles para ser parte de algunos de estos programas.

¿Quiénes deben registrarse hoy, 3 de noviembre?

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, compartió el calendario de registros para que las personas que aún no cuentan con la ayuda económica puedan obtenerla.

Hoy miércoles 3 de noviembre, las letras: "I", "J", "K", "L" y "M" serán las que podrán realizar su solicitud para formar parte de alguno de los programas.

¿Dónde puedo realizar la solicitud y cuáles son los requisitos?

Para realizar el registro deberás acudir a cualquier Módulo del bienestar, puedes ubicar el más cercano a tu hogar en la página gob.mx/bienestar, recuerda que el trámite sólo se puede realizar de lunes a sábados en un horario de 10am a 4pm.

Si deseas formar parte, debes de llevar los siguientes papeles:

- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula, credencial del Inapam o cartilla)

- CURP

- Acta de nacimiento

- Brindarás un teléfono de contacto (celular y de casa)

- Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses, ya sea de luz, teléfono, gas, agua o predial)

Detalles sobre la última dispersión de pagos

Recuerda estar atento o atenta a más información en los canales oficiales, este registro beneficiará a millones de personas el siguiente año.