Reconocen a Escobedo, NL., como "ejemplo nacional" en innovación

MONTERREY, NL

El edil de la ciudad de Escobedo, Nuevo León, Andrés Mijes, recibió en la Ciudad de México el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por la organización Alcaldes de México, gracias a la implementación del modelo de la 4T Norteña, que ha posicionado a Escobedo como referente nacional en innovación y políticas públicas.

El organismo destacó que, bajo este esquema, el municipio ha impulsado la inversión pública y privada con proyectos que generan beneficios directos para las familias, consolidando un gobierno eficiente, cercano y con soluciones de impacto social.

Uno de los pilares de este reconocimiento es el Modelo Proxpol, estrategia de seguridad y proximidad ciudadana que ha transformado la forma de garantizar la convivencia en el municipio.

El programa prioriza la prevención y la atención directa, integra tecnología avanzada y protocolos certificados, y ha obtenido aval internacional por sus resultados.

Como parte de esta estrategia, Escobedo cuenta con una policía capacitada bajo estándares globales y que recientemente obtuvo la triple certificación CALEA, garantía de calidad, transparencia y profesionalismo en sus procedimientos.

El modelo, que combina infraestructura, desarrollo social y tecnología, busca construir comunidades más seguras y participativas, además de ofrecer oportunidades sostenibles.