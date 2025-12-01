SEP creará 15 carreras de desarrollo tecnológico para bachillerato

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que, como parte de una actualización histórica de la oferta educativa del Bachillerato Nacional, se crearán 15 nuevas carreras orientadas a la innovación y el desarrollo tecnológico.

En ese sentido, la dependencia explicó que entre la nueva oferta educativa se encuentran 'inteligencia artificial', 'robótica y automatización', 'semiconductores', 'ciberseguridad', 'inteligencia de negocios' y 'desarrollo urbano sostenible', entre otros.

Acciones de la autoridad para modernizar la educación

Aunado a ello, detalló que dicha ampliación académica estará acompañada de la modernización de talleres y laboratorios con equipamiento especializado, como computadoras de alto desempeño y módulos de robótica para asegurar el aprendizaje técnico de las y los estudiantes.

Añadió que también se autorizó un plan de expansión para que el próximo año estas opciones se impartan en más planteles públicos del país y afirmó que la renovación responde a las necesidades del país y al entusiasmo de las y los jóvenes por formarse en áreas estratégicas para el futuro nacional.

Detalles sobre las nuevas carreras en el bachillerato nacional

Además, destacó que la modernización educativa no sólo implica más espacios y nuevas carreras, sino también la construcción de entornos formativos integrales que incluyan actividades deportivas y culturales, con el objetivo de que las y los jóvenes disfruten su experiencia escolar, aprendan más y encuentren en la educación una ruta de desarrollo personal y profesional.