INM, sin registro de María Corina Machado en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que no se tiene registro de entrada o salida de territorio mexicano de la venezolana María Corina Machado, después que apareciera en público por primera vez en 11 meses, y tras su llegada a Oslo, donde su hija recibió el Premio Nobel de la Paz a su nombre.

"El Instituto Nacional de Migración informa que no existe registro de entrada o salida del territorio nacional de la persona María Corina Machado como se ha mencionado en algunos medios de comunicación", dijo el organismo a cargo de Sergio Salomón Céspedes.

¿Qué dijo el INM sobre María Corina Machado?

De acuerdo con versiones, la venezolana utilizó una aeronave privada con matrícula mexicana.

Reacciones de Claudia Sheinbaum sobre el Nobel de Machado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse este jueves sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado a la opositora venezolana, pero reiteró que México mantendrá su histórica postura de no intervención ante la política interna de otros países.

Cuestionada sobre si tenía alguna opinión respecto al reconocimiento internacional otorgado a la opositora venezolana, la mandataria federal recordó que anteriormente había preferido no emitir comentarios al respecto.

Sin embargo, subrayó que la posición mexicana se sostiene en principios constitucionales.

"La última vez que me preguntaron dije sin comentarios, pero México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos", señaló.

Detalles sobre la llegada de María Corina Machado a Oslo

Sheinbaum destacó que la situación en Venezuela requiere prudencia diplomática y que México continuará impulsando el diálogo como vía para la resolución de conflictos.