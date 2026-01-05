Pensión Bienestar enero 2026: ¿cómo verificar si ya está disponible?

Enero marca el inicio del calendario de pagos de los Programas para el Bienestar correspondientes al ciclo 2026.

En este periodo, el Banco del Bienestar comienza la dispersión de los recursos del primer bimestre del año (enero y febrero), destinados a personas adultas mayores, mujeres inscritas en el programa Mujeres Bienestar, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas bancarias de las y los beneficiarios, conforme al calendario oficial que emite la Secretaría del Bienestar.

Aunque las fechas específicas se organizan de acuerdo con la letra inicial del apellido, existe una forma sencilla y segura de verificar si el apoyo económico ya fue depositado, sin necesidad de trasladarse a una sucursal.

¿Cómo verificar el depósito del apoyo económico?

La manera más práctica de confirmar la disponibilidad del pago es mediante la aplicación oficial del Banco del Bienestar. Esta herramienta digital permite consultar el saldo y los movimientos de la cuenta desde un teléfono celular, lo que facilita el seguimiento de los depósitos bimestrales.

La aplicación está disponible de forma gratuita para dispositivos con sistema Android e iOS. Una vez instalada, el beneficiario puede revisar su información financiera en cualquier momento, evitando filas y tiempos de espera en cajeros automáticos o ventanillas bancarias.

Paso a paso para usar la aplicación del Banco del Bienestar:

- Descarga la aplicación Banco del Bienestar Móvil desde Google Play Store o App Store.

- Abre la app y acepta los términos y condiciones.

- Ingresa tu número de celular.

- Escribe los 16 dígitos de tu tarjeta del Banco del Bienestar.

- Captura tu NIP.

- Crea y confirma una contraseña.

- Consulta tu saldo y movimientos para verificar si el depósito ya fue realizado.

De esta manera, las y los beneficiarios pueden confirmar desde casa si el apoyo correspondiente al primer bimestre de 2026 ya fue depositado.

Acciones del Banco del Bienestar para el primer bimestre

Las autoridades recomiendan mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno de México y del Banco del Bienestar, así como evitar compartir datos personales con terceros. El uso de la aplicación oficial se consolida como una herramienta clave para el seguimiento transparente de los apoyos sociales.