Buscan profesionalizar dirigencia de la CNPC

Senadores del PRI presentaron una iniciativa para adicionar el artículo 20 de la Ley General de Protección Civil con el objetivo de establecer requisitos profesionales obligatorios para quien encabece la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), a fin de evitar amiguismo, compadrazgos e improvisación en cargos clave para la gestión del riesgo.

¿Qué propone la iniciativa?

La propuesta plantea que la persona titular de la CNPC cuente con al menos cuatro años de experiencia, estudios profesionales o técnicos en áreas relacionadas con protección civil y una certificación de competencia emitida por una institución registrada ante la Escuela Nacional de Protección Civil. El partido señaló que estos requisitos buscan garantizar que el cargo sea ocupado por perfiles con capacidad técnica comprobada.

¿Cuál es la importancia de los requisitos?

La iniciativa del PRI es un paso hacia la profesionalización de la Coordinación Nacional de Protección Civil, asegurando que quienes ocupen estos cargos tengan la experiencia y formación necesarias para enfrentar situaciones de riesgo. Esto es crucial para mejorar la gestión del riesgo y la respuesta ante emergencias.