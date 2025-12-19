Proponen prohibir doctorados honoris causa sin mérito

El grupo parlamentario del PRI en el Senado presentó una iniciativa para impedir que instituciones educativas privadas otorguen doctorados honoris causa a cambio de pagos, favores o intercambios, una práctica que, según los legisladores, desvirtúa el propósito de este reconocimiento y favorece fraudes académicos.

Los senadores del PRI subrayaron que el doctorado honoris causa representa el máximo grado honorífico en el ámbito universitario y debe reconocer méritos comprobables, no solicitudes exprés sin revisión ni evaluación.

¿Qué propone la iniciativa del PRI sobre doctorados honoris causa?

La propuesta contempla reformar la Ley General de Educación para prohibir explícitamente que particulares otorguen títulos honoríficos a cambio de contraprestaciones, incorporando esta conducta como infracción sancionable.

Además, la iniciativa modifica la Ley General de Educación Superior para establecer que sólo instituciones públicas o privadas con reconocimiento oficial pueden otorgar doctorados honoris causa, siempre bajo criterios normativos y sin beneficio económico para ninguna de las partes.

Detalles de la reforma a la Ley General de Educación

El PRI destacó que universidades como la UNAM o La Salle mantienen procesos estrictos, que incluyen nominación por comités, evaluación de méritos, dictamen y ceremonia oficial. "Este estándar debe mantenerse, porque garantiza que estos títulos recaen en personas cuya trayectoria realmente aporta al país y al mundo", señalaron los legisladores.