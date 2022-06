Iniciativa para eliminar horario de verano será enviada al Congreso la siguiente semana

"No quieren que nos vaya bien, nada más que tienen muy malos dirigentes y asesores, por ejemplo eso de que no van a legislar, que no van a aprobar nada de lo que envíe el Ejecutivo al Congreso, entonces ¿para qué es el poder legislativo?" cuestionó.

¿Sabe cuánto costaría cancelar el horario de verano? Así respondió Fernández de Cevallos a AMLO

El mandatario dijo que la próxima semana enviará la iniciativa para que ya no se aplique el horario de verano en México, argumentando que ya se hicieron estudios donde se demuestra que causa más daños a la salud de las personas que ahorros para la economía nacional.

Incluso, comentó que el gobierno federal también elaboró una encuesta, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) donde el 71% de ciudadanos avaló la eliminación del cambio de horario.