Sheinbaum propondrá quitar fuero a diputados y senadores

En el marco de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que irá con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral para decirles que se elimine el fuero de las y los legisladores.

En su conferencia mañanera de este miércoles 1 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que en febrero se presentaría la iniciativa.

"En la propuesta, la que por lo menos; porque yo también voy a ir con la Comisión Presidencial para decirles cuáles son algunas de mis ideas, es que se elimine el fuero de los diputados y senadores, en la propuesta que se va a presentar de reforma electoral", dijo.





"En mi opinión, que la voy a hacer por escrito a la Comisión, aquí la enseñaré, es que no haya fuero. ¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado, la Presidenta no tiene fuero, pues también los diputados y senadores no deben tener fuero", añadió.

"¿En diciembre ya se presentaría la iniciativa?", se le preguntó.

"No, en febrero, por ahí, el próximo año se va a presentar", respondió.

"¿La idea es sería que la reforma electoral entrara para la próxima elección federal?", se le cuestionó.

"Tiene que decidirlo la Comisión en función de las propuestas que están recibiendo", contestó.