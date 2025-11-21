Afinan semana laboral de 40hrs

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas podría llegar a San Lázaro antes del 15 de diciembre. Señaló que se trata de un compromiso de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum y que la reducción será gradual a lo largo del sexenio. Indicó que la Secretaría del Trabajo está a cargo del borrador de la iniciativa y confió en que quede lista antes del cierre del periodo de sesiones.

Respecto a los actos violentos en la marcha de la Generación Z, Monreal llamó a la calma y reiteró la disposición del Congreso para dialogar con grupos inconformes. Añadió que los detenidos no son presos políticos y que corresponde a las autoridades de la Ciudad de México determinar su situación jurídica conforme a la ley.