Será pérdida fiscal de $1.3 billones

Para 2026 se contempla una pérdida recaudatoria de más de 1.3 billones de pesos, monto equivalente a 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación contenida en el Paquete Económico del próximo año.

Las pérdidas recaudatorias son las estimaciones de los montos que deja de recaudar el Gobierno federal por otorgar tasas diferenciadas, exenciones, subsidios, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales en los impuestos establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria se aplican a lo largo de todo el territorio nacional.

Entre los tratamientos diferenciales que se pretenden aplicar para el ejercicio fiscal del siguiente año destaca una tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos, para el cual se estima una pérdida de ingresos 508 mil 252 millones de pesos, es decir, 1.33 por ciento del PIB.

Las renuncias recaudatorias que aplicarían en los estímulos fiscales ascienden a un monto de 383 mil 690 millones de pesos, lo que representaría 1.01 por ciento del Producto Interno Bruto.

En tanto, para los ingresos exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas se estima una pérdida recaudatoria de 366 mil 377 millones de pesos, lo que significaría 0.96 por ciento del PIB.

Asimismo, la Iniciativa establece que para el siguiente año se producirá una pérdida recaudatoria de un valor de 95 mil 900 millones de pesos, lo que se traduciría en 0.25 por ciento del PIB, derivado de los bienes y servicios que están exentos del IVA.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la eliminación simultánea de varios o de todos los tratamientos diferenciales no implicaría una ganancia recaudatoria similar a la suma de las estimaciones individuales de dichos tratamientos especiales.