Proponen reconocimiento legal de deportes electrónicos

El Grupo Parlamentario de Morena busca reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de reconocer e incorporar de manera formal a los deportes electrónicos o eSports dentro del sistema deportivo nacional.

Se trata de una iniciativa de la diputada Alejandra Chedraui Peralta, que de ser avalada, daría atribuciones a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para diseñar y coordinar programas que integren los deportes electrónicos al Sistema Nacional del Deporte, crear categorías oficiales, certificar competencias, promover el talento digital, y no solo eso, sino además incorporar los eSports a los programas de becas y estímulos al alto rendimiento para reconocer a las y los jugadores que representen a México en competencias internacionales.

¿Qué propone la reforma de la Ley de Cultura Física y Deporte?

Al exponer los alcances de la propuesta, la legisladora señaló que "la revolución digital ha modificado de manera profunda los ámbitos económico, social, educativo y cultural", y subrayó que los deportes electrónicos "han pasado de ser una actividad recreativa para convertirse en un sector estructurado con gran impacto económico, social y cultural".

Chedraui Peralta destacó que México se ha consolidado como el principal mercado de videojuegos en América Latina, con más de 66 millones de personas participando activamente, lo que representa alrededor del 51 por ciento de la población.

Sin embargo, advirtió que, pese a este crecimiento, "los deportes electrónicos en nuestro país aún carecen de un reconocimiento jurídico específico que les otorgue certeza, impulse su desarrollo ordenado y permita la implementación de políticas públicas que los fortalezcan de manera integral".

Acciones de la diputada Alejandra Chedraui sobre eSports

La iniciativa plantea actualizar la definición de cultura física para incorporar prácticas mediadas por tecnologías digitales y establecer de manera expresa el concepto de deporte electrónico. En este sentido, la diputada afirmó que "reconocer a los eSports como parte de la Ley General de Cultura Física y Deporte permitirá fortalecer la innovación tecnológica, la investigación, el desarrollo de habilidades digitales y la formación de nuevas generaciones preparadas para los retos de la era digital".

También se propone dotar a la Conade de atribuciones para establecer un marco jurídico mínimo para asociaciones, ligas y federaciones del sector. "Estas medidas permitirán brindar certidumbre laboral y deportiva a quienes hoy compiten sin respaldo jurídico, a pesar de su esfuerzo y disciplina", indicó la legisladora en su exposición de motivos.

Impacto de los eSports en el desarrollo deportivo en México

En materia de salud, la propuesta incorpora al deporte digital dentro de los programas preventivos de la Secretaría de Salud y la Conade, reconociendo riesgos específicos como la fatiga visual, lesiones musculoesqueléticas y el estrés asociado a la competencia de alto rendimiento: "No basta con incorporar el deporte digital a la ley, sino que es indispensable garantizar la integridad, bienestar y salud de quienes lo practican", puntualizó.

La diputada Alejandra Chedraui recordó que los eSports ya están regulados en países como China y Corea del Sur. Los principales deportes electrónicos (esports) practicados en México giran en torno a títulos populares a nivel mundial. Los más destacados incluyen League of Legends, VALORANT, Garena, Free Fire y Fortnite.