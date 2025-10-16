Buscan evitar brote de dengue en zonas afectados por lluvias

La Secretaría de Salud (Ssa) inició el proceso de rociamiento de insecticidas en las entidades que sufrieron afectaciones por las lluvias de los días recientes, para evitar que surjan brotes de dengue.

Después de una reunión que sostuvo con representantes de la industria refresquera y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, David Kershenobich, titular de la dependencia, afirmó que la estrategia va encaminada a erradicar la enfermedad que es transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

"Son dos aspectos que son importantes, uno son las inmediatas que tiene que ver, esto es un fenómeno meteorológico distinto, donde tenemos que facilitar el acceso de las personas a dónde tienen que llegar, una vez que pase eso, que se limpie todo lo que tiene que ver con el lodo y eso, viene la atención a las enfermedades que pueden surgir, una de ellas es el dengue. Ya empezamos el rociamiento de insecticidas en todos los estados, eso va a hacer que podamos contener el dengue", explicó.

También afirmó que el gobierno federal ha enviado medicamentos para atender a los afectados por las inundaciones causadas por las lluvias, y que no faltarán para los damnificados.