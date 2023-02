Inicia Jurado deliberaciones contra Genaro García Luna

Ciudad de México

Hasta este momento no se había permitido que los integrantes del jurado discutieran entre ellos ningún detalle sobre el juicio. Los miembros están ahora completamente aislados del mundo exterior. Un guardia tomó juramento al terminar la última audiencia: tiene que vigilar que no hablen con nadie de fuera, que no usen ningún dispositivo electrónico y llevarles la comida. Es su único contacto. También les ayuda a mandar notas al juez Cogan para hacerle peticiones sobre los documentos y otros materiales que requieren para llegar a su decisión. En una sala alterna, seis sustitutos están prácticamente en las mismas condiciones, con la única diferencia que ellos no pueden comentar sobre el proceso judicial. Ellos entran como reemplazo en circunstancias excepcionales, ante causas de fuerza mayor.

LAS CONSPIRACIONES

Cogan explicó paso por paso a los miembros del jurado qué es lo que tienen que hacer. A diferencia de otros países, los jueces en procesos con jurado cumplen una función administrativa. Son los ciudadanos quienes deciden sobre la culpabilidad y meses después el juez se encarga de dictar la sentencia. "Ustedes son los únicos jueces de los hechos que les presentaron", les recordó. "Deberían ser ustedes quienes usen togas negras", bromeó.

El juez condensó un curso de Derecho penal estadounidense en poco más de dos horas. Les habló de la presunción de inocencia. Les dijo que la carga de prueba estaba en la Fiscalía, que eran ellos quienes debían demostrar que el acusado era culpable más allá de una duda razonable, "una duda basada en la razón y el sentido común". Les explicó que solo podían tomar en cuenta los testimonios y las evidencias. Les pidió que no se dejaran guiar por ningún tipo de prejuicio ni elemento ajeno a lo que vieron en las últimas cuatro semanas.

También habló de los cargos y cómo deben decidir sobre ellos. Se trata del juicio de más alto perfil de un exfuncionario mexicano en Estados Unidos y una consecuencia directa de que sea juzgado en el sistema estadounidense es el tipo de delitos que se le imputan. La acusación contra García Luna está basada en los tres cargos por narcotráfico. Los nombres exactos de estos cargos son, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína y conspiración para importar cocaína.