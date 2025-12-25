Juez de Guerrero pierde cargo por irregularidades

La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial inhabilitó por un año a un juez de Distrito adscrito a un Centro de Justicia Penal en Guerrero, tras utilizar su cargo para recuperar un vehículo personal y exigir el pago de una deuda mediante el uso indebido del Ejército y la Guardia Nacional.

Acciones de la autoridad en el caso del juez

La investigación reveló que el 21 de septiembre de 2022, el juzgador solicitó a una oficial judicial y a personal armado que lo acompañaran a un domicilio para recuperar un vehículo que supuestamente no le había sido pagado a cambio de otro automóvil. Durante el hecho, el juez amagó a dos mujeres con retirar el vehículo mediante una grúa, generando preocupación entre los habitantes del condominio.

Al detectarse irregularidades, se solicitó la intervención de autoridades, y en cuestión de minutos llegaron refuerzos de la Guardia Nacional y la policía estatal, quienes se retiraron tras verificarse que la transacción se había concretado. La Comisión de Disciplina determinó que el juez simuló una actuación judicial para beneficio propio, utilizando recursos humanos y materiales del Poder Judicial y del Estado.

Detalles sobre el abuso de poder del juez en Guerrero

Además, el juez cometió actos de hostigamiento sexual contra una subordinada y hostigamiento laboral contra dos colaboradores, uno hombre y una mujer, lo que agravó la sanción impuesta. Como consecuencia, no podrá ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público durante un año.