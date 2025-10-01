Adán Augusto se enfoca en la ganadería para evitar conflictos de interés

El senador morenista Adán Augusto López Hernández dijo que este año sólo se dedicó a ser ganadero y que la mayoría de sus ingresos millonarios por actividad empresarial provienen de esa actividad.

"Me concentré en la ganadería, precisamente para evitar la posibilidad de un conflicto de interés", explicó, "mes con mes embarcan un promedio de 150 cabezas de ganado".

El legislador hizo notar que las otras actividades empresariales que ha dado a conocer, sobre todo asesorías legales, las ha dejado de lado.

"Porque básicamente esas las presto en Tabasco y no he podido ni siquiera estar en Tabasco", argumentó.

La víspera, el ex Gobernador de Tabasco y ex Secretario de Gobernación corrigió sus propios dichos de que había pagado apenas 1.9 millones de pesos al fisco por una bolsa de ingresos de 79 millones de pesos, devengados fundamentalmente por actividades empresariales y profesionales.

Ayer, en su comparecencia ante la Cámara alta y en presencia del senador tabasqueño, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que quien cruce la línea de la ley asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate.