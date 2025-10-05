Así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera sur

Así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera surSENASICA despliega vigilancia epidemiológica para atender casos de miasis en animales
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ha reportado desde enero del 2025 los casos de gusano barrenador que han atacado la frontera sur del país.
En su informe Avance número 8, mencionan que desde el 21 de noviembre del 2024 hasta el 13 de septiembre del presente año, se han confirmado 6 mil 703 casos de gusano barrenador del ganado en ocho estados de la república.
De los datos, resalta que durante la semana número 34 del año, es cuando se presentaron mayor número de casos, con un total de 400.
Del total se contabilizan en los siguientes animales:
Bovinos 5 mil 258 casos
Caninos 636 casos
Equinos 328 casos
Porcinos 303 casos
Ovinos 146 casos
Caprinos 15 casos
Felinos 7 casos
Aves de corral 6 casos
Animales en cautiverio 2 casos
Aves silvestres 2 casos
De acuerdo con la SENASICA, del total de los casos, más de los contagios han sucedido en el estado de Chiapas, conteniéndose en 94 municipios, de los cuales cinco acumulan más casos:
Ocosingo: 314
Benemérito de las Américas: 212
Tonalá: 198
Pijijiapan: 169
Tapachula: 184
Por otro lado, Tabasco ha registrado 845 casos, de los cuales se reparten en 17 municipios de los que destacan:
Balancán: 443
Huimanguillo: 97
Tacotalpa: 54
En Campeche, se tiene el registro de 480 en 12 estados, afectando mayormente a:
Candelaria con 132 casos
Kalakmul con 90 casos
El Carmen con 64 casos
Yucatán ha confirmado 554 casos que se reparten en 76 municipios, pero las mayores concentraciones se dan en:
Tzucacab con 61
Tizimín con 55
Panabá con 31
En Quintana Roo se detectaron 135 casos, en solos 6 municipios, pero principalmente se contabiliza en las zonas:
Othón P. Blanco: 72
Bacalar: 50
José María Morelos: 9
Además, el informe menciona otros estados con casos registrados.
Puebla: 5 casos en dos municipios
Veracruz: 476 casos en 42 municipios
Oaxaca: 744 casos en 71 municipios
Casos de gusano barrenador atendidos
Como parte de su informe, la SENASICA también realiza una estadística sobre la vigilancia epidemiológica, en la cual explican que médicos veterinarios son distribuidos en todo el territorio nacional para atender y dar tratamiento a animales afectados.
Desde el 1 de enero del 2024 hasta septiembre 2025, reportan una atención de 7 mil 526 casos por miasis en animales.