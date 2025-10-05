Así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera sur

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ha reportado desde enero del 2025 los casos de gusano barrenador que han atacado la frontera sur del país.

En su informe Avance número 8, mencionan que desde el 21 de noviembre del 2024 hasta el 13 de septiembre del presente año, se han confirmado 6 mil 703 casos de gusano barrenador del ganado en ocho estados de la república.

De los datos, resalta que durante la semana número 34 del año, es cuando se presentaron mayor número de casos, con un total de 400.

Del total se contabilizan en los siguientes animales:

Bovinos 5 mil 258 casos

Caninos 636 casos

Equinos 328 casos

Porcinos 303 casos

Ovinos 146 casos

Caprinos 15 casos

Felinos 7 casos

Aves de corral 6 casos

Animales en cautiverio 2 casos

Aves silvestres 2 casos

De acuerdo con la SENASICA, del total de los casos, más de los contagios han sucedido en el estado de Chiapas, conteniéndose en 94 municipios, de los cuales cinco acumulan más casos:

Ocosingo: 314

Benemérito de las Américas: 212

Tonalá: 198

Pijijiapan: 169

Tapachula: 184

Por otro lado, Tabasco ha registrado 845 casos, de los cuales se reparten en 17 municipios de los que destacan:

Balancán: 443

Huimanguillo: 97

Tacotalpa: 54

En Campeche, se tiene el registro de 480 en 12 estados, afectando mayormente a:

Candelaria con 132 casos

Kalakmul con 90 casos

El Carmen con 64 casos

Yucatán ha confirmado 554 casos que se reparten en 76 municipios, pero las mayores concentraciones se dan en:

Tzucacab con 61

Tizimín con 55

Panabá con 31

En Quintana Roo se detectaron 135 casos, en solos 6 municipios, pero principalmente se contabiliza en las zonas:

Othón P. Blanco: 72

Bacalar: 50

José María Morelos: 9

Además, el informe menciona otros estados con casos registrados.

Puebla: 5 casos en dos municipios

Veracruz: 476 casos en 42 municipios

Oaxaca: 744 casos en 71 municipios

Casos de gusano barrenador atendidos

Como parte de su informe, la SENASICA también realiza una estadística sobre la vigilancia epidemiológica, en la cual explican que médicos veterinarios son distribuidos en todo el territorio nacional para atender y dar tratamiento a animales afectados.