Suman 25 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud (Sedesa) informó que suman 25 decesos tras la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, hace más de una semana.

En su reciente informe, la dependencia indicó que los últimos fallecimientos ocurrieron en los hospitales Rubén Leñero y Magdalena de las Salinas.

Señaló que aún se encuentran hospitalizadas 21 personas, además de que 38 afectados recibieron el alta médica.