Infonavit cerrará el año con 250 mil viviendas

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que ya tiene contratada la construcción de 250 mil viviendas en 217 conjuntos habitacionales, distribuidos en 30 entidades del país, como parte del Programa Vivienda para el Bienestar. Esta cifra representa más del 20% de la meta sexenal de 1 millón 200 mil viviendas.

¿Qué entidades destacan en la construcción de viviendas?

Las entidades con mayor número de viviendas contratadas son Veracruz con 42 mil 260; Tamaulipas con 34 mil 662; Yucatán con 28 mil 474; Tabasco con 26 mil 034; Sinaloa con 16 mil 151 y Quintana Roo con 13 mil 104 viviendas. Se prevé que para finales de año sean más de 300 mil viviendas contratadas, lo que implicaría un avance del 25% de la meta sexenal.

Las viviendas, de al menos 60 metros cuadrados, cuentan con dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo, área de servicio, áreas verdes y servicios completos (agua, luz y drenaje). Además, se ubican cerca de escuelas, hospitales, centros de trabajo y transporte público.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa?

Para acceder al programa, los derechohabientes deben cumplir tres requisitos: tener al menos seis meses de antigüedad laboral, ganar entre uno y dos salarios mínimos mensuales y no contar con un crédito hipotecario vigente con el Infonavit. El costo promedio de estas viviendas es de 600 mil pesos, muy por debajo del precio de mercado, lo que las hace accesibles para trabajadores de menores ingresos.