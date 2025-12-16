Salud: solo se ha registrado un caso de "Super gripe" en México

CIUDAD DE MÉXICO.- David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud (Ssa), informó que al día de hoy solo se ha presentado un caso de la influenza H3N2 subclado K, denominada como la "Super gripe".

En el informe quincenal del gabinete de Salud, el secretario detalló que esta variante tiene la característica de ser muy contagiosa, pero indicó que se previene con la vacuna contra influenza que se tiene disponible en México.

"La Organización Mundial de Salud acaba de lanzar una alerta en relación a la influenza H3N2 subclado K, que es una manera de clasificar a una variante de la influenza. Nosotros en México hemos registrado solo caso, pero prestando atención al llamado de la Organización Mundial de la Salud y queriendo hacer de su conocimiento, esto que se llamó `Super Gripe´.

Detalló que la `Super Gripe´ está circulando en Europa y en Estados Unidos, pero indicó que es una variante que se previene con la vacuna contra influenza que está disponible en México.

"No es una variante especial, sino que es dentro de nuestra vacuna, queda protegido y además la vacunación previene los casos graves [...] Esto es un llamado a reforzar la vacunación contra la influenza.

"Esta variante tiene como característica ser más contagiosa, pero responde bien al tratamiento habitual de la influenza, incluyendo el oseltamivir", explicó.

¿Qué medidas se están tomando contra la Super gripe?

En Palacio Nacional, el titular de Salud señaló que se tiene el abasto suficiente para el tratamiento de la influenza en general, por lo tanto, indicó, la "Super Gripe" no representa en este momento ningún problema para el país, pero indicó que es necesario estar pendiente.

Señaló que la vacuna de influenza Mexinvac que se aplica en México desde el año pasado y en este año 2025 es completamente producida en México y se dispone, dijo, de la cantidad suficiente para cubrir a la población en riesgo.

En este sentido, David Kershenobich Stalnikowitz, señaló que quien debe de vacunarse contra esta variante son todas las niñas y niños entre 6 meses de edad y 5 años, así como todas las personas de 60 años de edad, y personas con factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades renal crónica, obesidad, asma, o enfermedades que comprometan el sistema.

"Es un exhorto a que la población se vacune y recordar que el mejor sistema de salud es aquel que se enfoca en el tratamiento preventivo y no necesariamente en el tratamiento posteriormente de la enfermedad. Tenemos vacunas, tenemos tratamiento y, por lo tanto, pensamos que no será un problema la influenza en esta ocasión", agregó.

Detalles sobre la vacunación contra la influenza en México

El secretario de Salud enfatizó que esta variante se tiene bajo una vigilancia epidemiológica activa: "Hemos detectado un solo caso".

Mencionó que la vacunación invernal no es nada más contra la influenza, sino también contra Covid-19 y neumococo, y se continúa la aplicación de la dosis contra el sarampión.

Insistió Kershenobich en vacunas a las infancias ahora que están de vacaciones y señaló que las personas pueden vacunarse en cualquier centro de salud que les quede cerca.

Asimismo, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que el caso detectado de la variante H3N2 de influenza se encuentra completamente recuperado y precisó que el comportamiento clínico del virus fue el de una influenza estacional habitual, propia de esta época del año, y subrayó que actualmente no hay ningún otro paciente enfermo con esta variante, ni en tratamiento ambulatorio ni hospitalizado en México.

Estado de salud del único caso de influenza H3N2 en el país

El titular de Salud destacó la importancia de no generar alarma entre la población y aclaró que, a diferencia de otras emergencias sanitarias, existe vacuna y tratamiento antiviral eficaz contra esta variante.

"No estamos hablando de una situación como la del Covid, donde no había vacuna. Aquí hay vacuna y hay un medicamento que ayuda a disminuir los síntomas", puntualizó.