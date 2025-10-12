Influencer tapa bache que denunció Don Nico, asesinado en Guanajuato

El pasado viernes 10 de octubre, el influencer Manuel Cantú, mejor conocido entre sus seguidores como "El Potro", viajó hasta la localidad de Urireo en el estado de Guanajuato para tapar con sus propias manos el bache denunciado por "Don Nico".

José Guadalupe Rodríguez, comerciante y padre de familia, fue atacado a balazos el pasado martes 7 de octubre por dos sujetos a bordo de una motocicleta, mientras realizaba una transmisión en vivo en Facebook para denunciar el mal estado de una de las carreteras rurales que comunica a la comunidad de Urireo en el municipio de Salvatierra.

"Te amo, ya me mataron, corazón, te amo, cuida a mis niños, mi amor; me mataron aquí en plena salida a Morelia; se me está yendo el aliento, te amo, te amo corazón, cuida a mis hijos corazón, edúcalos corazón, me estoy muriendo, estoy tirado aquí en el campo, te amo... diles a mis hijos que los amo, vengan rápido", fueron las últimas palabras de "Don Nico".

Con tejana puesta y pala en mano, el creador de contenido regiomontano partió en su camioneta rumbo al sur del país desde Nuevo León para reparar el bache que días antes había sido denunciado por el activista "Don Nico" en su página de Facebook "Helados Nico".

Al llegar al lugar, se detuvo a la orilla de la carretera, delimitó la zona con señalizaciones naranja y se dispuso a preparar sus herramientas de trabajo en silencio, sin emitir ni una sola palabra a excepción de unos cuantos suspiros, mostrando así su respeto. "Tapamos el bache que un ciudadano valiente reportó en la Comunidad de Urireo, Guanajuato", escribió.